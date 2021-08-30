منها خفض تنسيق الجامعات الأهلية.. قرارات الأعلى للجامعات الخاصة

أقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة و الأهلية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية وكذلك مواعيد انطلاق التنسيق ، وذلك في اجتماعه الدوري اليوم الإثنين، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

تعرف على قرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة اليوم:

** تحديد الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والخاصة والأهلية وجامعة سيناء

** تحديد موعد القبول الالكتروني ويبدأ غدا الثلاثاء31 أغسطس وينتهي الأحد 5 سبتمبر، على أن يتم إعلان النتيجة يوم الخميس 9 سبتمبر.

** يتقدم للتنسيق الإلكتروني في هذه المرحلة الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة المصرية هذا العام 2021، من خلال الدخول على منـــــصة القــــبول الإلكتروني للجامعـــات الخاصة "هنا "

** وتشارك كافة الجامعات الخاصة في نظام التنسيق الإلكتروني، وتشمل قائمة الجامعات الخاصة تشمل كل من: (مصر الدولية، الألمانية بالقاهرة، أكتوبر للعلوم الحديثة، الأهرام الكندية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، المستقبل، المصرية الروسية، 6 أكتوبر، النهضة، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الفرنسية في مصر، البريطانية فى مصر، سيناء بالعريش، وسيناء بالقنطرة، النيل، فاروس، المصرية للتعلم الإلكتروني، هليوبوليس، بدر، دراية، الجيزة الجديدة، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، حورس، المصرية الصينية، سفنكس، ميريت، السلام).

**يمكن للطالب التعرف على التخصصات المختلفة للجامعات الخاصة من خلال الدخول على المواقع الإلكترونية لهذه الجامعات، لمعرفة التخصصات الموجودة بالجامعة، والأعداد المقررة لها والرسوم الدراسية لكل كلية أو برنامج، وطريقة سدادها، ونظام التخفيضات اللائحية والمنح (إن وجد)،

** يقوم بإدخال 25 رغبة، ويظل النظام مفتوحًا طوال المدة المقررة للمرحلة

** يستطيع خلالها الطالب تغيير وتعديل رغباته كما يريد، وبعد انتهاء هذه المدة يرفض النظام أي تغيير في الرغبات، ويتم تجميع رغبات الطلاب، ويقوم النظام آليًّا بتوزيع الطلاب على الكليات، وإعلانها عبر الموقع للطلاب ، ويتم إخطار الجامعات بقوائم الطلاب في مختلف كليات الجامعة.

**يجب على الطالب المرشح سرعة إتمام الإجراءات بالجامعة المرشح لها، وفي حال تخلف الطالب المرشح عن إتمام إجراءات التسجيل بالجامعة في المدة المقررة لا يحق له التقدم لأي جامعة خاصة أخرى.