الأعلى للجامعات الخاصة يقر الحد الأدنى للقبول 2021-2022.. تعرف عليه

أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك في اجتماعه الدوري اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وقرر المجلس، تحديد الحد الأدنى للقبول، الذي يسمح للطالب بالتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية، على النحو التالي:

المجلس يوافق على بدء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة بنظام التنسيق الإلكتروني

وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المجلس وافق على بدء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة بنظام التنسيق الإلكتروني الموحد كما يلي:

سيبدأ الثلاثاء المقبل الموافق 31 أغسطس، حتى الأحد الموافق 5 سبتمبر، والنتيجة يوم 9 سبتمبر 2021.

ويتقدم للتنسيق الإلكتروني في هذه المرحلة، الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة المصرية هذا العام 2021، من خلال الدخول على منصة القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة cpnu-admission.edu.eg، وتشارك كل الجامعات الخاصة في نظام التنسيق الإلكتروني.

قائمة الجامعات الخاصة

وأشار عبد الغفار، إلى أن قائمة الجامعات الخاصة، تشمل كل من: (مصر الدولية، الألمانية بالقاهرة، أكتوبر للعلوم الحديثة، الأهرام الكندية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، المستقبل، المصرية الروسية، 6 أكتوبر، النهضة، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الفرنسية في مصر، البريطانية فى مصر، سيناء بالعريش، وسيناء بالقنطرة"، النيل، فاروس، المصرية للتعلم الإلكتروني، هليوبوليس، بدر، دراية، الجيزة الجديدة، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، حورس، المصرية الصينية، سفنكس، ميريت، السلام).

النظام يوزع الطلاب آليًّا على الكليات

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أنه يمكن للطالب التعرف على التخصصات المختلفة للجامعات الخاصة، من خلال الدخول على المواقع الإلكترونية لهذه الجامعات، لمعرفة التخصصات الموجودة بالجامعة، والأعداد المقررة لها، والرسوم الدراسية لكل كلية أو برنامج، وطريقة سدادها، ونظام التخفيضات اللائحية والمنح (إن وجد).

وأوضح أن الطالب، يسجل البيانات المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة cpnu-admission.edu.eg، ثم يدخل 25 رغبة، ويظل النظام مفتوحًا طوال المدة المقررة للمرحلة، يستطيع خلالها الطالب تغيير وتعديل رغباته كما يريد، وبعد انتهاء هذه المدة، يرفض النظام أي تغيير في الرغبات، ويجري تجميع رغبات الطلاب، ويوزع النظام آليًّا الطلاب على الكليات، وإعلانها عبر الموقع للطلاب ، ويتم إخطار الجامعات بقوائم الطلاب في مختلف كليات الجامعة.

وشدد على الطالب المرشح، سرعة إتمام الإجراءات بالجامعة المرشح لها، وفي حال تخلف الطالب المرشح عن إتمام إجراءات التسجيل بالجامعة في المدة المقررة، لا يحق له التقدم لأي جامعة خاصة أخرى.

وفيما يتصل بالجامعات الأهلية (الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة)، فإن تنسيقها يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، الذي يحسب على أساس مجموع الطالب في الشهادة الثانوية، مضافًا إليه مجموع الطالب في الاختبار الإلكتروني الموحد، ويتقدم لها الطالب من خلال الموقع الإلكتروني للقبول بهذه الجامعات، من خلال اللينك التالي: رابط