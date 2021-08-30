بعد قليل.. إعلان تنسيق الجامعات الخاصة 2021

دقائق معدودة ويبدأ إعلان تنسيق الجامعات الخاصة 2021، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان الحد الأدنى للتنسيق بالجامعات لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، ومن المقرر أن يتم تخفيض درجات القبول بالكليات بعد انخفاض الحد الأدنى لكليات الجامعات الحكومية لمختلف الشعب العلمية والأدبية 2021-2021.

إعلان تنسيق الجامعات الخاصة 2021 بعد قليل

يعقد مؤتمر إعلان تنسيق الجامعات الخاصة، بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومن المقرر أن يحدد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، موعد البدء في التقدم للجامعات من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد، وذلك خلال 48 ساعة من انتهاء المجلس، وأكدت وزارة التعليم العالي أنه سيتاح للطالب تسجيل 25 رغبة يستطيع من خلالها التقدم للكليات التي يرغب الالتحاق إليها.

انخفاض الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة 2021

وكشفت مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من المقرر إعلان تنسيق الجامعات الخاصة 2021 خلال 72 ساعة من غلق باب التقدم، موضحة أن التنسيق يستمر لمدة 3 أيام حتى الجمعة.

وأشارت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة اليوم الإثنين، مؤكدة أن وزارة التعليم العالي شددت على تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت، أمس، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021، والأماكن الشاغرة بالمرحلة الثانية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، وأكدت الوزارة، أن الحد الأدنى لكليات المرحلة الأولى انخفض نتيجة لانخفاض درجات طلاب الثانوية العامة.

وأضافت الوزارة، أنها حرصت على التوسع في إنشاء جامعات جديدة توفر فرص تعليمية متيميزة لطلابها، مؤكدة أنه تم إنشاء أكثر من 400 برنامج جديد، مشددة على جميع الطلاب بضرورة إتباع كافة التعليمات الخاصة بالتنسيق.