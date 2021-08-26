رابط موقع تنسيق الجامعات الخاصة 2021 2022.. «على 4 مراحل»

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، عن رابط موقع تنسيق الجامعات الخاصة 2021 2022، الذي تم الإعلان عنه فى إطار الاستعداد لأعمال التنسيق المقرر انطلاقها عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 في الجامعات الحكومية، بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تعرف على رابط موقع تنسيق الجامعات الخاصة 2021 2022

ومن المقرر أن يتم فتح رابط موقع تنسيق الجامعات الخاصة 2021 2022، أمام الطلاب الناجحين من حاملي الشهادات المصرية كالثانوية العامة والثانوية الأزهرية والثانوية الفنية، حتى يتثنى تسجيل البيانات المطلوبة، حيث أوضحت الجامعات الخاصة أن التنسيق يتم على أربعة مراحل.

تعرف على مراحل تنسيق الجامعات الخاصة 2021 2022:

المرحلة الأولى:

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المرحلة الأولى تبدأ عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات الحكومية والتي من المقرر إعلانها خلال 72 ساعة.

المرحلة الثانية:

أوضحت الوزارة، أن تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة يبدأ بعد انتهاء المرحلة الأولى من التنسيق لنفس الجامعات، مضيفة أنه سيبدأ بعد توزيع الطلاب على الجامعات، وحصر الأماكن الشاغرة، وسداد المصروفات.

المرحلة الثالثة:

وتابعت وزارة التعليم العالي: أن تنسيق المرحلة الثالثة يبدأ قبل بداية الفصل الدراسي الثاني وذلك على بقية الأماكن الشاغرة في مختلف الجامعات.

المرحلة الرابعة:

أعلنت وزارة التعليم العالي، أن تنسيق المرحلة الرابعة للجامعات الخاصة يبدأ عن طريق الجامعات على أية أماكن شاغرة.

وترصد «الوطن» بعض التعليمات الهامة بشأن تنسيق الجامعات الخاصة 2021 2022:

- يتم التقديم للالتحاق بكليات الجامعة الخاصة للطلاب الحاصلين على الشهادات المصرية.

- يجب سداد المصروفات المقررة بحسب نوعية كل كلية في خلال 3 أيام عمل من إعلان نتيجة القبول بالجامعة.

- لا يتم استرداد أي مصروفات بعد سدادها.

- يمكن للطالب تسجيل 25 رغبة بحد أقصى.

- حرمان أي طالب يتخلف عن الاستجابة للترشيح وسداد المصروفات.

تعرف على طريقة الدخول لموقع تنسيق الجامعات الخاصة 2021 2022:

- يقوم الطالب باختيار تسجيل الدخول من القائمة اليمنى.

- إدخال الرقم القومي.

- استيفاء البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني.

- تسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب المفعل.