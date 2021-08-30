الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة.. «الطب 87%»

أقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية وجامعة سيناء، وذلك بحضور رؤساء الجامعات الخاصة و الدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة وذلك بجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن المجلس وافق على بدء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة بنظام التنسيق الإلكتروني الموحد كما يلي:

البداية: يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس 2021 عند الساعة 5 عصراً.

النهاية: يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021 عند الساعة 5 عصراً.

نتيجة التوزيع: الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021 عند الساعة 12 ظهراً.

ويتقدم للتنسيق الإلكترونى في هذه المرحلة الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة المصرية هذا العام 2021 من خلال الدخول على منـــــصة القــــبول الإلكتروني للجامعـــات الخاصة من هذا الرابط.