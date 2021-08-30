انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة غدا

أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك في اجتماعه الدوري اليوم الاثنين الموافق 30 أغسطس الجاري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

التنسيق الإلكترونى موحد ويستمر إلى 5 سبتمبر

وصرح الدكتورعادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المجلس وافق على بدء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة بنظام التنسيق الإلكتروني الموحد، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة غدًا الثلاثاء 31 أغسطس 2021، وتستمر إلى الأحد الموافق 5 سبتمبر2021، ومن المقرر إعلان نتيجة التوزيع يوم 5 إلى 9 سبتمبر2021.

وأضاف «عبدالغفار» أن التنسيق الإلكتروني في هذه المرحلة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية هذا العام 2021، موضحًا أن كافة الجامعات الخاصة ستكون متاحة أمام الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الخاصة.

قائمة الجامعات الخاصة

ومن المقرر، أن تشارك كافة الجامعات الخاصة في نظام التنسيق الإلكتروني، مشيرًا إلى أن قائمة الجامعات الخاصة تشمل كل من: (مصر الدولية، الألمانية بالقاهرة، أكتوبر للعلوم الحديثة، الأهرام الكندية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، المستقبل، المصرية الروسية، 6 أكتوبر، النهضة، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الفرنسية في مصر، البريطانية فى مصر، سيناء بالعريش، وسيناء بالقنطرة، النيل، فاروس، المصرية للتعلم الإلكتروني، هليوبوليس، بدر، دراية، الجيزة الجديدة، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، حورس، المصرية الصينية، سفنكس، ميريت، السلام).