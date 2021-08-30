تعرف على الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية 2021

تنشر «الوطن» الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية 2021، وذلك بعد إقرارها بشكل نهائي منذ قليل، وذلك بعد قرار فتح التنسيق الإلكتروني للقبول اعتباراً من الغد حتى يوم 5 سبتمبر المقبل، على أن تعلن النتيجة يوم 9 من الشهر نفسه.

الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية 2021

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد ترأس منذ قليل، اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس، وأعضاء المجلس.

الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة 2021

- الطب 87%.

- طب الأسنان 85%.

- العلاج الطبيعي 83%.

- الصيدلة 83%.

- الطب البيطري 77%.

- الهندسة 75%.

- علوم الحاسب 68%.

- التكنولوجيا الحيوية 65%.

- تكنولوجيا العلوم الصحية 65%.

- العلوم الأساسية 60%.

- الفنون 64%.

- الإعلام 60%.

- اللغات والترجمة 60%.

- الاقتصاد والإدارة 58%.

- السياحة 55%.

- التربية 55%.

- الزراعة 55%.

- الحقوق 55%.

- التمريض 55%.

- الآثار 55%.

- العلوم السينمائية 55%.

الحد الأدنى للتقدم للجامعات الأهلية 2021

- تشمل كلاً من الجلالة والعلمين والمنصورة الجديدة، بالإضافة لجامعة سيناء.

- الطب 85%.

- طب الأسنان 80%.

- العلاج الطبيعي 80%.

- الصيدلة 80%.

- الطب البيطري 75%.

- الهندسة 70%.

- علوم الحاسب 65%.

- التكنولوجيا الحيوية 60%.

- تكنولوجيا العلوم الصحية 60%.

- العلوم الأساسية 58%.

- الفنون 60%.

- الإعلام 55%.

- اللغات والترجمة 55%.

- الاقتصاد والإدارة 55%.

- السياحة 55%.

- التربية 55%.

- الزراعة 55%.

- الحقوق 55%.

- التمريض 55%.

- الآثار 55%.

- العلوم السينمائية 55%.

الحد الأدنى للتقدم للجامعة الملك سلمان الدولية 2021

- الطب 83%.

- طب الأسنان 78%.

- العلاج الطبيعي 78%.

- الصيدلة 78%.

- الطب البيطري 73%.

- الهندسة 68%.

- علوم الحاسب 63%.

- التكنولوجيا الحيوية 58%.

- تكنولوجيا العلوم الصحية 58%.

- العلوم الأساسية 58%.

- الفنون 60%.

- الإعلام 55%.

- اللغات والترجمة 55%.

- الاقتصاد والإدارة 55%.

- السياحة 55%.

- التربية 55%.

- الزراعة 55%.

- الحقوق 55%.

- التمريض 55%.

- الآثار 55%.

- العلوم السينمائية 55%.