تعرف على اللقاحات المعتمدة لدخول السعودية وشروط التسجيل في موقع الصحة

زادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة على الموقع العالمي «جوجل» عن «اللقاحات المعتمدة لدخول السعودية» بعد إعلان وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن اعتماد 6 لقاحات لدخول أراضيها، ويجب أن يكون القادمين قد حصلوا على لقاح منهم، واشترطت أن يحصل العائد بمجرد دخوله البلاد على جرعة منشطة، لذلك يجب التسجيل عبر موقع وزارة الصحة بالمملكة قبل الحصول على تأشيرة السفر.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها جريدة «الوطن» للقراء في كافة الخدمات الدولية والخاصة بلقاحات كورونا، نستعرض اللقاحات المعتمدة لدخول السعودية، فضلا عن شروط والمستندات المطلوبة للتسجيل على موقع وزارة الصحة بالمملكة في السطور التالية.

اللقاحات المعتمدة لدخول السعودية

وبحسب بيان وزارة الصحة السعودية، فإن المملكة اعتمدت 6 لقاحات لدخول أراضيها وهي كالآتي:

- لقاح فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech)

- لقاح موديرنا (Moderna)

- لقاح أكسفورد أسترازينيكا (Oxford-Astrazeneca)

- لقاح جانسن (Janssen)

- لقاح سينوفارم (Sinopharm)

- لقاح ساينوفاك (Sinovac).

شروط السفر إلى المملكة العربية السعودية

وبحسب بيان وزارة الصحة السعودية، فانه حفاظًا على حماية أرواح المقيمين داخل المملكة والقادمين إليها، فيجب أن يحصل القادمين على أحد اللقاحات المعتمدة، وتسجيل البيانات على موقع وزارة الصحة السعودية، وسيتم الرد على الطلب خلال 5 أيام عمل، ووضعت بعض الشروط التي يجب الالتزام بها وهي كالآتي:

امتلاك المتقدم هوية وطنية، أو هوية مقيم حتى يتم قبول الطلب.

يجب التأكد من صحة المعلومات والبيانات المدخلة إلى موقع الوزارة، في حالة ثبوت خطأ يعتبر الطلب لاغي.

إرسال شهادة الحصول على اللقاح بصيغة «بي دي إف» وألا يتجاوز حجمها 1 ميجا بايت، والتأكد من مطابقة الشهادة للبيانات، وأن تكون صادرة باللغات الآتية، العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية أو ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية، وأن تكون الشهادة تتضمن اسم اللقاح وتاريخ الحصول عليه، ورقم التشغيلة.

المستندات المطلوبة للتسجيل على موقع وزارة الصحة السعودية

خلال التسجيل عبر موقع الوزارة يجب أن تقوم بتجهيز بعض المستندات الآتية:

- صورة من جواز السفر.

- صورة من شهادة التطعيم.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من إصدار تعميم من الجهات المختصة السماح للمقيمين المتواجدين خارج المملكة بالعودة على خطوط الطيران المباشرة.