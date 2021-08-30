رابط تسجيل لقاح كورونا للمسافرين إلى السعودية.. شرط تلقي جرعتين

قبل أيام دعت الجوازات السعودية المقيمين الراغبين في السفر إلى المملكة بضرورة تسجيل لقاح كورونا الذي حصلوا عليه، وذلك بعد فتح الطيران السعودي أمام المقيمين القادمين من الدول التي كان يُحظر قدوم المسافرين منها وتشمل مصر، شريطة الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في السعودية، وأن يكون المقيم قد حصل على الجرعتين قبل مغادرته المملكة.

الجوازات السعودية تطلب تسجيل لقاح كورونا قبل السفر

وذكرت الجوازات السعودية أن خطوة تسجيل اللقاح قبل السفر إلى المملكة، يأتي في إطار تسهيل إجراءات السفر إلى المملكة وتجنيب المسافرين مسألة الانتظار لفترة طويلة عند منافذ المملكة.

وطرحت الجوازات السعودية رابط تسجيل لقاح كورونا ضمن شروط السفر إلى السعودية للمسافرين إلى المملكة من المقيمين وأسرهم ومرافقيهم المحصنين وغير المحصنين وجميع مواطني مجلس التعاون الخليجي وأصحاب التأشيرات الجديدة.

ويمكن تسجيل لقاح كورونا للمقيمين المسافرين إلى السعودية من خلال الرابط التالي:

https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home

تعرف على اللقاحات المعتمدة في السعودية

وتزامنا مع طرح ذلك الرابط، كانت هناك تعديلا يتعلق بمجموعة اللقاحات المعتمدة في السعودية، إذ أعلنت وزارة الصحة في السعودية اعتمادها لقاحي سينوفارم وسينوفاك الصينين.

ألا أن وزارة الصحة اشترطت في الوقت ذاته، أن الذي تم تلقيحه بلقاح سينوفارم أو سينوفاك يجب أن يتلقى جرعة تعزيزية لواحد من اللقاحات المعتمدة وهي أسترازينيكا وموديرنا وفايزر وجونسون آند جونسون.

فتح الطيران السعودي أمام المقيمين وأهم شروط السفر إلى السعودية

وفتح الطيران السعودي المباشر أمام المقيمين في 9 دول تحظر المملكة استقدام المسافرين منها وتشمل مصر وتركيا ولبنان ودول أخرى، إلا أنها اشترطت أن يكون المقيم حصل على جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في السعودية قبل مغادرته.

أما غير ذلك فيبقى الحال على ما هو عليه، حيث على المسافر من الدول التسع الذهاب إلى الممكة عبر دولة ثالثة، وسيكون عليه أيضا الحصول على لقاح كورونا والخضوع لعزل طبي.