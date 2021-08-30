الأمن العام يداهم 15 منشأة لتصنيع المبيدات وأغذية الأطفال الفاسدة

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومستودعات عشوائية فـى مجال إنتاج المستلزمات الزراعية والمنتجات المغشوشة والمقلدة بالمخالفة للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية بنطاق محافظتي الشرقية والبحيرة.

15 منشأة

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط (7 مصانع و 6 شركات و2 مخزن) غير مرخصة والمديرين المسؤولين عنها حيث بلغ إجمالى المضبوطات (139.3 طن مواد خام ومنتج نهائى لمطهرات ومنظفات ومستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة- 110.1 طن مواد خام ومنتج نهائى لمخلفات ومنتجات ورقية وبلاستيكية ومطاطية مغشوشة ومقلدة - 11.3 طن مواد خام ومنتج نهائى لمشتقات بترولية خاصة بتصنيع البويات والدهانات مغشوشة ومقلدة – 27 طن مواد خام ومنتج نهائى لمقرمشات وأغذية أطفال مصنعة من مواد مجهولة المصدر معدة للتداول - 297.236 طن منتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر – 2709 عبوة منتج نهائي لمبيدات زراعية منتهية الصلاحية».

سرقة

كما كشف قطاع الأمن العام ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية من (مواطنة - مقيمة بدائرة القسم)، أنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بـ3 أشخاص يستقلون مركبة «توك توك» بدون لوحات معدنية» قام أحدهم بخطف حقيبة يدها وبداخلها (هاتفها المحمول، مبلغ مالى) ولاذوا بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام ، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم - لأحدهم معلومات جنائية) وبحوزتهم المسروقات.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، وأرشدوا عن مركبة «التوك توك» المستخدمة في ارتكاب الواقعة.