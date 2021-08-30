نديم نور ينتهي من تسجيل «بتدلع» خلال تواجده في القاهرة

انتهى الفنان الأردني نديم نور خلال تواجده فى القاهرة من تسجيل عدد من أغانيه الجديدة، المقرر أن تطرح عبر منصاته الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

نديم نور ينتهي من تسجيل من «لك هيب» بالخليجي

من بين تلك الأغنيات التي سجلها أغنية «بتدلع» من ألحان نديم نور، ومن كلمات عاصم حسين وتوزيع ناصر الأسعد، وهي أغنية باللهجة المصرية يتم توزيعها في لبنان

نديم نور بدأ شهرته من برنامج ستار ميكر

نديم نور مغني أردني الجنسية، سطع اسمه في مجال الغناء حيث قدم العديد من الأعمال الغنائية بأكثر من لون غنائي، وأكثر من لهجة وقدم أغاني باللهجة اللبنانية، والمصرية، والأردنية، وعُرف بين معجبيه باسم نديم نور.

ويرجع اسم شهرته إلى إطلاق الشاعر الإماراتي عبيد حارب عليه اسم «نديم» فكان هذا الشق الأول من اسمه، أما عن اسم «نور» فيرجع ذلك للمخرج طارق العريان، بسبب شعوره بالنور يشع من صوته عندما استمع إليه أول مرة، فقرر تسميته نور، ومن هنا جاء اسم نديم نور.

ولد الفنان نديم نور في المملكة الأردنية الهاشمية يوم 1 يونيو، وقد عرف طريقه إلى الغناء منذ صغره حيث إنه كان يغني دائمًا في الحفلات العائلية، وكانت أسرته تشجعه دائمًا منذ صغره حتى وصوله إلى النجومية.

أما عن بداية خروجه للجمهور فبدأ نديم نور الغناء في عام 2000 أمام الجمهور وانطلق بقوة نظرًا لتميز صوته، ففي بادئ الأمر كان يقطن في العاصمة الأردنية عمان وانتقل منها لمصر من أجل الفن، وبدايته الفنية كانت من مصر.

كان ظهور نديم نور الأول على شاشات التليفزيون، في برنامج ستار ميكر، ثم عرض المخرج طارق العريان على الفنان نديم نور عقدًا مع شركة Fame لإنتاج الموسيقى، وبعد ألبوم «ليلة غرام»، قرر ترك شركة Fame ، ليبدأ شركة الإنتاج الخاصة به.