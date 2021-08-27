أغنية طالع موضة لمحمد حماقي تتصدر «تريند يوتيوب» بعد ساعات من طرحها

تصدرت أغنية طالع موضة للمطرب محمد حماقي «تريند» موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك بعد ساعات من طرح الأغنية عبر قناته الرسمية، والتى حققت خلال ساعات مشاهدات وصلت لنحو 650 ألف مشاهدة على مدار 16 ساعة.

أغنية طالع موضة لمحمد حماقي من ألبوم «يا فايتني»، كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع وميكساچ أحمد إبراهيم، ديجيتال ماستر طارق مدكور، فواصل موسيقية أحمد إبراهيم، وجيتار شريف فهمي.

وجاء طرح الأغنية قبل ساعات قليلة من حفل محمد حماقي في مدينة العلمين الجديدة المقرر اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان الماسة العلمين الغنائي، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء، وتتراوح أسعار التذاكر من 250 إلى 1000 جنيه.

كلمات أغنية طالع موضة لمحمد حماقي

تيجي سيرتها قلبي يدق.. أديني قلت كلمة حق

دي حبيبة قلبي ديا .. وماله ما تتدلع عليا

لو أنا منها يعني أتغر.. ياما عليا عدّى ومَر

ومشفتش أحلى منها.. عيونها الحلوة مميزينها

ده جمالها طالع موضة

براءتها مش موجودة

ماعرفش جايبة الجمال ده منين

ده جمالها طالع موضة

براءتها مش موجودة

وفي الرقة مش هتلاقي اتنين

عليها رمش زي السهم وضحكتها أصلاً وهم

دي اللي مافيش فيها غلطة تجنن .. من الآخر دي فلتة

ياما قصادها أنا اتوترت

وياما في الكلام كتّرت

علشان تفضل شوية

بتمشي وقلبي يلوم عليا

طالع موضة الأغنية الرابعة في ألبوم «يا فايتني»

وتعتبر «طالع موضة» الأغنية الرابعة التي يطرحها محمد حماقي من ألبومه الجديد «يا فايتني»، بعد أغنية «تك»، و«لو هتسيب» التي حققت ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة على «يوتيوب» ومن قبلها «زيها مين»، كلمات وألحان عزيز الشافعي، حيث يتابع الفنان الشاب طرح باقى أغاني الألبوم الجديد.