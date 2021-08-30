تنسيق كلية الصيدلة 2021 في الجامعات الخاصة.. «القائمة كاملة»

كشف المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، خلال المؤتمر الذي عقده اليوم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق كلية الصيدلة 2021 في الجامعات الخاصة، موضحًا أن الحد الأدنى للتنسيق لكلية الصيدلة يصل إلى 83%، منوهًا بأن التنسيق يبدأ غدًا الثلاثاء ويستمر لمدة 5 أيام إلى يوم السبت المقبل الموافق 5 سبتمبر المقبل.

تعرف على تنسيق كلية الصيدلة 2021 في الجامعات الخاصة

وأضاف «الأعلى للجامعات» أن تنسيق كلية الصيدلة 2021 في الجامعات الخاصة مثل تنسيق كلية العلاج الطبيعي، موضحًا أن التنسيق يجرى إلكترونيًا، مشددًا على جميع الطلاب بضرورة كتابة جميع البيانات بطريقة صحيح ومباشرة، لافتًا إلى أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بالتنسيق.

وتابع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في بيان له، أن تنسيق كلية الصيدلة 2021 في الجامعات الخاصة يختلف عن تنسيق كلية الصيدلة في الجامعات الأهلية والتي يبلغ الحد الأدنى بها إلى 80%، ويبلغ الحد الأدنى بجامعة الملك سلمان الدولية 78% لكلية الصيدلة.

قائمة الجامعات الخاصة

- جامعة مصر الدولية.

- الجامعة الألمانية بالقاهرة،.

- جامعة أكتوبر للعلوم الحديث.

- جامعة الأهرام الكندية.

- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

- جامعة المستقبل.

- الجامعة المصرية الروسية.

- جامعة 6 أكتوبر.

- جامعة النهضة.

- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

- الجامعة الفرنسية في مصر.

- الجامعة البريطانية فى مصر.

- جامعة سيناء بالعريش.

- جامعة سيناء بالقنطرة.

- جامعة النيل.

- جامعة فاروس.

- الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني.

- جامعة هليوبوليس.

- جامعة بدر.

- جامعة دراية.

- جامعة الجيزة الجديدة.

- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

- جامعة حورس.

- الجامعة المصرية الصينية.

- جامعة سفنكس.

- جامعة ميريت.

- جامعة السلام.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الوزارة حرصت على التوسع في إنشاء العديد من الجامعات التي توفر خدمة تعليمية متميزة للطلاب، لافتًا إلى أنه جرى توفير أماكن إضافية لطلاب التقسيم في الثانوية العامة.