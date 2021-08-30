الأوراق المطلوبة لوظيفة «حرفي» بشركة مياه الشرب بالمنيا

أعلن قطاع تنمية الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن الأوراق المطلوبة للمتقدمين لشغل وظيفة «حرفي»، للعمل بفروع الشركة بـ5 مراكز في محافظة المنيا، الذين قدموا للمسابقة التي أعلنتها الشركة في وقت سابق.

وتشمل الأوراق المطلوبة التي سيتم تقديمها يوم 4 سبتمبر المقبل:

1- بطاقة الرقم القومي أصل وصورة مدون عليها رقم تليفون المتقدم.

2- شهادة قياس مستوي المهارة أصل وصورة.

3- شهادة الميلاد أصل وصورة.

4- شهادة المؤهل الدراسي أصل وصورة.

5- موقف الخدمة العسكرية للذكور أصل وصورة.

6- إيصال سداد البريد أصل وصورة.

وقد طلبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، من جميع المتقدمين للعمل في وظيفة «حرفي»، داخل فروع الشركة بمراكز: ملوي، مطاي، بني مزار، مغاغة، العدوة، عن طريق الموقع الإلكتروني طبقا لإعلان المسابقة رقم 3 بتاريخ 29 يونيو لسنة 2021، التوجه إلي قطاع تنمية الموارد البشرية والتدريب بديوان عام الشركة الكائن بشارع عدنان المالكي بحي أرض سلطان في شمال مدينة المنيا، وذلك في يوم السبت الموافق 4 من شهر سبتمبر المقبل.

وطلبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، من جميع المتقدمين الإلتزام بتنفيذ التعليمات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد وتشمل: ضرورة إرتداء الكمامات الطبية بشكل صحيح ولن يسمح بالدخول بدونها، اصطحاب المطهرات والكحول، الدخول من البوابة المخصصة وعدم التزاحم، الحفاظ علي مسافة التباعد الاجتماعي الآمنة بين المتواجدين، إتباع التعليمات الخاصة بالنظام والإنصراف فور تقديم الأوراق المطلوبة من المتقدمين.