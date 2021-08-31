حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 31-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الحوت طموحين، فهو يبحث شغف عن كل ما يخص تطوير مهاراته وقدراته المهنية والعملية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

ينصحك الفلك اليوم بأن تتوخى الحيطة والحذر.. في الجو مكائد خافية.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتسامح مع أخطاء الأهل والأحباب ولا تركز على الزلات الغير مقصودة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.