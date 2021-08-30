حظك اليوم برج الحوت الاثنين 30-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج الحوت بالجرأة والانفتاح على جميع الثقافات، كما أنهم يعشقون القراءة والثقافة العامة والاختلاط بجميع الفئات، لذلك هم أصدقاء الجميع، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

يطالبك الفلك بعدم إعطاء ثقتك لأي شخص إلا بعد دراسة وتمحيص.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

القمر في وضع معاكس ومن المهم أن تفكر مليا في العواقب المترتبة على كل تصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 فبراير.