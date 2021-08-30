رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 30-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:00 ص | الإثنين 30 أغسطس 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يتميز مواليد برج الحوت بالجرأة والانفتاح على جميع الثقافات، كما أنهم يعشقون القراءة والثقافة العامة والاختلاط بجميع الفئات، لذلك هم أصدقاء الجميع، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

يطالبك الفلك بعدم إعطاء ثقتك لأي شخص إلا بعد دراسة وتمحيص.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

القمر في وضع معاكس ومن المهم أن تفكر مليا في العواقب المترتبة على كل تصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 فبراير.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الحوت الأحد 29-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت السبت 28-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 27-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الخميس 26-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 25-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 24-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 23-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الأحد 22-8-2021 مهنيا وعاطفيا