بدء تطبيق عقوبات مخالفات الملصق الإلكتروني خلال ساعات

ساعات قليلة، وتدخل تعديلات قانون المرور الجديد 2021 التي صدرت أول مارس الماضي حيز التنفيذ، لا سيما بعد انتهاء فترة الشهور الستة التي نص عليها القانون لتوفيق الأوضاع، خاصة فيما يتعلق بتركيب الملصق الإلكتروني، إذ نصت التعديلات، على ضرورة تركيبه، ووضعت عقوبات على 4 أنواع من المخالفات، تتعلق بإتلافه أو إخفاؤه أو فقده للصلاحية، بجانب عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

عقوبات الملصق الإلكتروني

ونص قانون المرور الجديد 2021 في تعديلاته التي نشرتها الجريدة الرسمية أول مارس الماضي، على بدء تطبيق العقوبات الخاصة بعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وتشمل المخالفات الآتية «عدم تركيب الملصق، أو إتلافه، أو إخفائه، أو العبث به بما يفقد صلاحيته»، كما نص القانون على توفيق الأوضاع، طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، أي أول سبتمبر المقبل وهو ما يوافق بعد غد الأربعاء، وتشمل العقوبات الخاصة بمخالفات تركيب الملصق الإلكتروني 3 بنود:

العقوبات الخاصة بمخالفات تركيب الملصق الإلكتروني

1- سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر.

2- الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر.

3- غرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين «الحبس أو الغرامة».

رسوم الملصق الإلكتروني

وفيما يتعلق بموضوع رسوم تركيب الملصق الإلكتروني فقد نص قانون المرور الجديد على أنها رسومًا سنوية تقدر بـ75 جنيهًا، تصل إلى 300 جنيه، بعد إضافات فنية نص عليها القانون، يلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، ويُعفى من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.

خطوات تركيب الملصق الإلكتروني

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية عن توفير خدمة تركيب الملصق الإلكتروني في 4 خطوات إلكترونية:

1- تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن، عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر.

2- اختيار خدمات المركبات.

3- اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني.

4- سداد رسوم الخدمة المطلوبة.