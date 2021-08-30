أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، عن تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية2021 في الجامعات الخاصة، وجاء الحد الأدنى 58% لهذا العام.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة يوم الثلاثاء المقبل وتستمر حتى الأحد 5 سبتمبر، وذلك من خلال التنسيق الموحد، وويبحث الكثير من الطلاب، عن تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية2021 في الجامعات الخاصة، ويمكنك التنسيق من خلال هذا الرابط.

وترصد«الوطن» تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2021 في الجامعات الخاصة:-

وشهد تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية هذا العام انخفاض كبيرا نظرا لانخفاض شرائح المجاميع الخاصة بطلاب الثانوية العامة، وجاءت مصاريف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لهذا العام:

مصاريف كليات الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعات الخاصة 2021- 2022 في مصر:

- مصاريف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الجامعة الفرنسية: 84 ألف جنيه و1500 جنيه رسوم إدارية.

- مصاريف كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة بدر: 65 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة نيو جيزة: 125 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة المستقبل: 52 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلوم السياسية جامعة بريطانية: 120 ألف جنيه، كلية الاقتصاد 120 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الاقتصاد جامعة 6 أكتوبر قسم عربي: إجمالي 30 ألف جنيه، قسم إنجليزي 50 ألف.

-مصاريف كلية الإدارة والاقتصاد جامعة مصر: 30 ألف جنيه، و1000 جنيه للساعات الإضافية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة 2020-2021

– أولا بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية يجب تقديم أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + 2 صورة منها.

– وأصل شهادة الميلاد + 2 صورة، وصورة البطاقة الشخصية + الأصل للاطلاع.

– 6 صور شخصية حديثة 4 في 6 -أو حسبما تطلب كل كلية.

– نموذج 2 جند خدمة عسكرية “الطلاب الذكور”، ونموذج 6 جند لمواليد قبل 1995 “الطلاب الذكور”.

– الطالب المسجل بجامعة أخرى لابد من إحضار موقفه من التجنيد وخطاب السحب من الجامعة المقيد بها.