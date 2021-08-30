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تنسيق كلية اللغات 2021 في الجامعات الخاصة.. «قائمة بالمصروفات»

تعرف على الحد الأدنى لتنسيق كليات اللغات

كتب:

محمود رفعت
08:09 م | الإثنين 30 أغسطس 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك في الاجتماع الدوري لوزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات الخاصة، وجاء الحد الأدنى لتنسيق كلية اللغات2021 في الجامعات الخاصة 60% لكلية اللغات.

 وشهدت تنسيق كلية اللغات 2021 للجامعات الخاصة انخفاضًا كبيرًا هذا العام مقارنة بتنسيق السنوات السابقة، وذلك لانخفاض مجاميع الثانوية العامة، ويقبل الطلاب على كلية اللغات لأنها تعد من متطلبات سوق العمل في الوقت الحالي، لذا ترصد «الوطن» قائمة كليات اللغات في الجامعات الخاصة ومصروفات كلية اللغات والترجمة بالجامعات الخاصة 2021:

مصروفات كلية اللغات والترجمة بالجامعات الخاصة 2021

- مصاريف كلية اللغات والترجمة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ما بين 3925 دولار حتى 5365 دولار.

- مصاريف كلية اللغات والترجمة بالجامعة الفرنسية تبلغ حوالي 84 ألف جنيه.

- مصاريف كلية اللغات والترجمة جامعة msa تبلغ ما بين 46 ألف حتى 61 ألف جنيه.

- مصاريف كلية لغات وترجمة بجامعة مصر تبلغ حوالي 24 ألف جنيه، بالإضافة إلى 1000 جنيه للساعات الإضافية.​​​​​​​​​​​​​​

- مصاريف كلية اللغات والترجمة بجامعة الأهرام الكندية تبلغ حوالي 47 ألف جنيه.

- مصاريف كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر تبلغ حوالي 55 ألف جنيه.

- كلية اللغات والترجمة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية تبلغ حوالي 20 ألف جنيه مصري.

- مصاريف كلية اللغات الجامعة العربية المفتوحة تبلغ تكلفة الساعة المعتمدة حوالي 623 جنيه، وتبلغ رسوم القبول في الكلية حوالي 20 ألف جنيه مصري.

- مصاريف كلية اللغات والترجمة بجامعة 6 أكتوبر تبلغ حوالي 30 ألف جنيه للقسم إنجليزي، و25 ألف جنيه لباقي الأقسام.

ويمكنك تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للجامعات الخاصة من هنا.

الأوراق المطلوبة لتقديم لكليات الخاصة

- أولا: بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية يجب تقديم أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + 2 صورة منها.

– أصل شهادة الميلاد + 2 صورة، وصورة البطاقة الشخصية + الأصل للاطلاع.

– 6 صور شخصية حديثة  4 في 6، أو حسبما تطلب كل كلية.

– نموذج 2 جند خدمة عسكرية (الطلاب الذكور)، ونموذج 6 جند لمواليد قبل 1995.

– الطالب المسجل بجامعة أخرى لابد من إحضار موقفه من التجنيد، وخطاب السحب من الجامعة المقيد بها.

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