المتحدة: قد نستعين بمعلقين من خارج «أون تايم سبورتس» لمباريات مصر بالتصفيات

كشف المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تفاصيل نظام التعليق على مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بعد أن نجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، موضحًا أن التعليق على المباريات وغيره من الأمور تُعد سياسة داخلية داخل الشركة، وقد نستعين ببعض المعلقين من خارج «أون تايم سبورتس».

سبق للمجموعة الاستعانة بمعلقين من الخارج لمباريات مصر

وأضاف «صالح»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الشركة المتحدة كانت لها سوابق في الاستعانة بمجموعة من المعلقين خارج معلقي المجموعة العظماء في «أون تايم سبورتس»: «هنشوف حاجات عظيمة الفترة الجاية»، موضحًا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أعطى للمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية حقوق البث وإذاعة مباريات منتخب مصر منذ ساعتين أو ثلاثة فقط، «لو كنا حصلنا عليها من 5 أيام كنت ممكن أقولك تفاصيل أكتر».

العاملون في أون تايم سبورت يعملون على أطراف أصابعهم

وأشار الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أن كل التركيز خلال الفترة الماضية كانت منصبًا على الفوز بحقوق بث مباريات منتخب مصر، «عشان كدة مكناش بنعلن ولا نقول اقتربنا ولا نقول خلاص قربنا، ولا خلاص هنعمل، انتظرنا حتى الحصول على الموافقة من ممثل الفيفا، وبناء عليه تم الإعلان، زملائي في أون تايم سبورت، واقفين على أطراف أصابعهم ويتشغلوا بكل همة وثقة يشتغلهم».

هنعمل حاجة عظيمة الفترة المقبلة

وتابع: «فيه سيستم فني اشتغلنا فيه النهاردة، وده كنا بنشتغل فيه من بدري، عشان سواء حصلنا على حقوق البث أو عدم حصولنا عليه كنا هنبث على الأرضي، لأن المباراة ستذاع أرضي في مصر، المهم عندنا هو الفضائي فيه بعض الإمكانيات المهمة، مصر دايما جميلة، ودايما عظيمة بناسها وأنا متأكد أن إحنا هنعمل حاجة عظيمة الفترة الجاية».