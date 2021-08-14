تفاصيل كراسة شروط سكن لكل المصريين 2 لمحدودي الدخل: البداية من الغد

ينتهي اليوم الأسبوع الأول المخصص للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، لحجز شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، على أن يبدأ غدا الأحد، الموافق 15 من أغسطس الجاري، شراء كراسات حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإحتياجات الخاصة، الذين لم يتمكّنوا من الحجز خلال الأسبوع المخصص لهم، على أن ينتهي الحجز 9 من سبتمبر القبل.

وسيتمّ طرح كراسات الشروط الخاصة بشقق «سكن لكل المصريين 2»، داخل مكاتب البريد المميكنة، بالمدن والمحافظات المطروح بها الشقق، بمبلغ 125 جنيهًا لمحدودي الدخل، و150 جنيهًا لمتوسطي الدخل، وذلك إضافة إلى المصروفات الإدارية وسداد مقدم جدية الحجز.

ويبحث عدد كبير من المواطنون الراغبون فى الحصول على شقق "سكن لكل المصريين 2»، حول تفاصيل كراسة شروط سكن لكل المصريين 2 لمحدودي الدخل، عبر محرك البحث العالمي «جوجل».

وترصد السطور التالية، تفاصيل كراسة شروط سكن لكل المصريين 2 لمحدودي الدخل، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بشأن شقق "سكن لكل المصريين 2".

تفاصيل كراسة شروط سكن لكل المصريين 2 لمحدودي الدخل

- تتراوح مساحة الشقق داخل مبادرة «سكن لكل المصريين 2»، للمواطنين من محدودي الدخل، ما بين 75 م2 وحتى 90 م2.

- تتكون شقق «سكن لكل المصريين 2» لمحدودي الدخل، من غرفتين وصالة، وأخرى 3 غرف وصالة.

- تتراوح أسعار شقق «سكن لكل المصرين 2»، لمحدودي الدخل، ما بين 164 ألفًا وحتى 310 آلاف جنيه.

- تبلغ قيمة مقدم الحجز لشقق «سكن لكل المصريين 2»، لمحدودي الدخل، 10% من قيمة مقدم الحجز.

- سعر كراسة شروط شقق «سكن لكل المصريين 2»، لمحدودي الدخل، 125 جنيهًا.

- تضم شقق «سكن لكل المصريين 2»، لمحدودي الدخل، وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري.

- سيتم طرح شقق «سكن لكل المصريين 2»، لمحدودي الدخل، داخل عدد من مراكز المدن والمحافظات التالية: «الإسماعيلية، المنوفية، دمياط، كفر الشيخ، الإسكندرية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، أسوان، الغربية، البحيرة، مرسى مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، دمياط».

- يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للأعزب 4500 جنيه شهريًا.

- يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للأسرة 6000 جنيه شهريًا.