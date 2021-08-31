حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 31-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العقرب بالهدوء، ولا يحتمل الشعور بالظلم أو التقليل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب، على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب 31-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك يوما مناسبا للبيع والشراء وللتخطيط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم برج العقرب 31-8-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس والمريخ يمنحانك طاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب ممن تحب، فقط عليك ألا تستسلم للتوتر في علاقتك بالأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.