حظك اليوم برج القوس الاثنين 30-8-2021 مهنيا وعاطفيا

ثبات انفعالي كبير يملكه مولود برج القوس، فهو من أكثر الأبراج التي يتميز المولود فيها بالبرود الخارجي، فمهما كانت الضغوط فهو يبدو وكأنّه لا يبالي، رغم أنّه يتأذى داخليًا لكنه يرفض أن يعلم أحد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس 30-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك ويطالبك ذلك بتوخي الحيطة والحذر في قراراتك، وتجنّب السرعة في الحركة والقيادة

حظك اليوم برج القوس 30-8-2021 على الصعيد العاطفي

عليك أن تحترم حقوق الآخر إذا أردت أن تتغلب على الخلافات.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.