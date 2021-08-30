حظك اليوم برج العقرب الاثنين 30-8-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:00 ص | الإثنين 30 أغسطس 2021
برج العقرب
الأشخاص من مواليد برج العقرب من الصعوبة أن يثقوا في أي شخص يتعاملون معه، إذ يعرفون بأنّه شخص عنيف بطبعه، ويغارون كثيرًا على من يحبون، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج العقرب 30-8-2021 على الصعيد المهني
رغم الضغوط.. القمر في منزلك الثامن يدفعك لتحارب من أجل تنمية أعمال ومدخرات أو أملاك وتحمي نفسك وتعيد صياغتها.
حظك اليوم برج العقرب 30-8-2021 على الصعيد العاطفي
الوضع الفلكي يساعدك على الاقتراب ممن تحب وقد تجمعك به أوقات حلوة.
ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.