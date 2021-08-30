حظك اليوم برج الميزان الاثنين 30-8-2021 مهنيا وعاطفيا

العديد من الصفات الحميدة معروفة عن مولود برج الميزان، أهمها أنّه لا يرغب ولا يود إيذاء الآخرين عن عمد، فهو متفتح ويعمل دائمًا ما بوسعه لمساعدة من يحتاجون إلى مساعدته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان 30-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ مما يجعل اليوم مناسبا للتخطيط والترويج لنفسك.. استفد من ذلك.

حظك اليوم برج الميزان 30-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في برجك يساعدانك على إيجاد حلول كاملة لبعض المشكلات وتتحدد رؤيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.