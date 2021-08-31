حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 31-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج القوس بالثبات الانفعالي الكبير، فهو من أكثر الأبراج التي يتميز المولود فيها بالبرود الخارجي، فمهما كانت الضغوط فهو يبدو وكأنّه لا يبالي، رغم أنّه يتأذى داخليًا لكنه يرفض أن يعلم أحد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس 31-8-2021 على الصعيد المهني

انتبه في توقيع أي أوراق ولا تغامر، وكن هادئا إذا واجهت تغيرات غير متوقعة من أحد الأشخاص تجاهك.

حظك اليوم برج القوس 31-8-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك بتجنب القسوة في التعامل مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.