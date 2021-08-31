احسب سن معاشك فى عام 2040.. مواليد الثمانينات الأكثر حظا

يعد قانون التأمينات والمعاشات واحدا من القوانين الهامة والتي طال انتظارها سنوات طويلة، حتى انتفض المشرع إلى تعديله ليخرج في صورة قانون جديد ومتكامل لخدمة هذة الفئة من كبار السن.

يطبق من سن 65

ووفقا للقانون الجديد جرى تعديل سن الخروج على المعاش ليصبح 65 عاما بدلا من 60 عاما، وسيتم العمل بالسن الجديد في عام 2040، بحيث يطبق على العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

السن الجديد للخروج على المعاش

وبخصوص صرف المعاش فإنه وفقا لقانون التأمينات والمعاشات يصبح مواليد الثمانينات هم الأكثر حظا، حيث سيطبق عليهم سن المعاش الجديد وهو 65 عاما، بينما سيخرج مواليد عام 1971 في سن 60 عامًا، ويليهم مواليد عامي 72 و 73 وسيحالون إلى المعاش في سن 61 عامًا أي عام 2032.

ويعقب ذلك مواليد 74 و75 سيخرجون على المعاش في سن 62 عامًا أي عام 2034، أما مواليد 76 و77 سيخرجون على المعاش في سن 63 عامًا أي عام 2036، وسيخرج على المعاش فى سن 64 عاما كلا من مواليد 78 و79 وذلك بحلول عام 2038.

شهر يوليو موعد الخروج للمعاش

ويعد شهر يوليو من كل عام هو الموعد المحدد للخروج على المعاش، ويأتى هذا التدرج في سنوات الخروج على المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات.

حالات شروط استحقاق الأرملة للمعاش

وتعد حالات شرط استحقاق الأرملة، والأرمل للمعاش من الأسئلة الشائعة، حيث يشترط أن يكون الزواج موثقاً، أو ثابتاً بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرىسواء كلن الرجل أو أمراة .

وهناك شروط أخرى لاستحقاق المعاش حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، والفئات المستحقة للمعاش، حيث اشترط القانون لاستحقاق الابنة في معاش والدها المتوفى ألا تكون متزوجة، واشترط قانون التأمينات والمعاشات للابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الابن العاجز عن الكسب.