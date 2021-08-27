قالت الفنانة نهال عنبر إنها اتجهت إلى «البيزنس»، وافتتحت مطعما خاصا بها، «قولت أجرب، المطعم عاملاه ليا ولحسام ابني، بس أنا اللي بباشر العمل فيه، لأن أنا أستاذة مطبخ، وبعمل الأكل كله بس الحلو مليش فيه».

نهال عنبر: غيرت الشيف في مطعمي لأن «التيستي» بتاعه مش عاجبني

وأضافت «عنبر»، خلال لقاء ببرنامج «ليالي ten»، المذاع على شاشة قناة «ten»، وتقدمه الإعلامية بوسي شلبي، اليوم، أنها قررت تغيير الشيف في مطعمها، «لقيت الشيف الأولاني التيستي بتاعه مش عاجبني، وأنا بفهم، الأكل بيطبخ في المطعم بسمنة بلدي، فيه ناس مش بتيجي المطعم عشان بتاعي لكن أكل الشيف فعلا حلو».

وتابعت: «قولتلهم في الفترة الجاية ممكن أخص يوم في الشهر، وأعمل فكرة لذيذة وهقف في المطبخ وهطبخ فيه».

وعن دورها في مسرحية «زقاق المدق»، قالت إنها رفضت مشاهدة شخصيتها في الفيلم أو الرواية الخاصة به في هذه الفترة، «مرضتش أشوفه تاني، أنا شوفته كتير، بس الفترة دي مفتحتش أشوفه، قولت لأ عاوزة أخش الشخصية بطريقتي».

مخرج مسرحية «زقاق المدق»: نهال عنبر هتدخل بحنطور وبتتمخطر

من جانبه قال عادل عبده، مخرج مسرحية «زقاق المدق»، إنّ الممثلين في المسرحية سيقومون بحركات استعراضية كلٌ حسب شخصيته، «كل الممثلين على المسرح بيعملوا استعراض، فالفنانة نهال عنبر هتدخل المسرح بالحنطور وبتتمخطر، مفيش حد اعترض لأنه كله داخل سياق الشخصية وكله بيكمل مستوى الدور الدرامي».

وانطلقت أمس الخميس، أولى ليالي عرض مسرحية «زقاق المدق» على خشبة مسرح محمد عبدالوهاب في الإسكندرية، لمدة شهر وذلك بعد فترة من البروفات التي أجراها أبطال العرض المسرحي، على أن يعودوا بعد انتهاء المدة في الإسكندرية لعرضها على مسرح البالون بالعجوزة.

«زقاق المدق» من بطولة عدد كبير من الفنانين منهم: دنيا عبدالعزيز، محسن محيي الدين، أمل رزق، نهال عنبر»، وغيرهم من الفنانين، والعمل المسرحي تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وباشراف المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.