هربا من اعتداء والدها.. فتاة تقفز من الطابق الثالث بمنزلها في الغربية

أصيبت فتاة 14 عامًا، بإصابات وكسور متفرقة إثر سقوطها من شرفة الطابق الثالث بمنزل أسرتها أثناء محاولتها الهرب من تعدي والدها عليها بالضرب، بقرية "كفر حجازي"، التابعة لمركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مستشفى المحلة العام، بوصول فتاة تُدعى "سلمى م. ن."، 14عامًا، مصابة بكسور في أنحاء متفرقة من جسدها، نتيجة سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها بقرية "كفر حجازي"، بدائرة مركز المحلة.

وتبين من التحريات أن الفتاة سقطت من شرفة منزلها أثناء محاولتها القفز، حال قيام والدها بالتعدي عليها بالضرب، بسبب خلافات أسرية بين الأب والأم، وبينت التحريات أن الأب يعمل سائق ميكروباص، وكثير التعدي على الأم وابنته بالضرب.

واصطحب الأب ابنته إلى مستشفى المحلة العام، مدعياً إصابتها إثر حادث اصطدامها بمركبة "توك توك"، إلا أن والدتها كشفت ملابسات الواقعة، واتهمت زوجها بالتعدي على ابنتهما بالضرب، ما دفعها إلى القفز من شرفة المنزل، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من جهة أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر تعرض سيدة للضرب من قبل شاب أثناء سيرها بأحد شوارع قرية "محلة مرحوم" بدائرة مركز طنطا، في الغربية.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن الغربية، أن قوات الشرطة ألقت القبض على المتهمين بالاعتداء على السيدة، وتبين أنهما أبناء شقيقها وبينهم خلافات عائلية، وجرى تحرير محضرًا بالواقعة وإحالتهما للنيابة العامة.