إصابات كورونا تقترب من تسجيل 218 مليون حالة حول العالم

اقتربت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من تسجيل 218 مليون حالة على مستوى العالم منذ ظهوره قبل نحو عامين، وسجلت 217913843 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4523984 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء من الفيروس إلى 194788510 حالات.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 2285 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها»، اليوم، تسجيل 1372 إصابة جديدة بالفيروس، وحالة ووفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 251421 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2285 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي البرازيل، سجلت البلاد، أمس الاثنين، 10466 إصابة مؤكدة بالفيروس و266 وفاة، وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن إجمالي الإصابات بلغ 20752281 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 579574 حالة.

وفي إفريقيا، قال «المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض»، التابع للاتحاد الإفريقي، إن إجمالي إصابات كورونا بدول القارة بلغ 7741917 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في قارة إفريقيا إلى 194823 حالة

وأضاف المركز الإفريقي، في بيان، أمس الاثنين، أن إجمالي الوفيات بالفيروس في القارة بلغ 194823 حالة، مشيرا إلى أن جنوب إفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا من بين الدول التي تسجل ارتفاعاً في حالات الإصابة على مستوى دول القارة.

وعربيا، تنطلق اليوم، في المغرب، حملة لتطعيم أطفال المدارس التي تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما ضد الفيروس، وقالت مصادر في وزارة التربية المغربية، إن نحو 4 ملايين تلميذ وتلميذة ستشملهم الحملة في إطار الاستعداد للعودة إلى المدارس في 10 سبتمبر المقبل.

وقالت الوزارة المغربية، أمس الاثنين، إنها اتخذت إجراءات جديدة لضمان دقة اختبارات الكشف عن الفيروس على مستوى المختبرات، خلال الـ3 أيام المقبلة لضمان لعدم تضارب النتائج.

مخاوف من إجراء الانتخابات في كندا

وكشف استطلاع حديث حول الانتخابات الفيدرالية المقبلة الكندية، عن غضب متزايد بين المواطنين بشأن التصويت خلال الموجة الـ4 من الفيروس، وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إيبسوس بابليك» داريل بريكر، لهيئة الإذاعة الكندية «سي بي سي نيوز»: «ازداد الإحباط والقلق بشأن الانتخابات منذ أن طرح منظمو الاستطلاعات السؤال لأول مرة قبل أكثر من أسبوع».

وأضاف بريكر، أن هناك سببين وراء نفور الكنديين من إجراء انتخابات الخريف: الأول هو الخوف مع استمرار انتشار سلالة «دلتا» الهندية، والثاني هو شعور الناس بالسخرية، مشيرا إلى أنهم يشعرون أنهم مطالبون بالمخاطرة دون سبب وجيه، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الاوسط».