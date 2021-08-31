درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم.. ارتفاع طفيف وطقس مشمش

سجلت درجات الحرارة في مدينة الإسكندرية، اليوم، ارتفاعا طفيفا صاحبه طقس مشمش على المدينة الساحلية، حيث وصلت إلى 32 درجة مئوية، وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم في المدينة الساحلية.

درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية 31 أغسطس

وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، سجلت درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية، 32 درجة مئوية، لتتراجع حدة موجة الحر على عكس أول أيام الأسبوع ، حيث وصلت نسبة الرطوبة في الإسكندرية إلى 62%، مع وصول سرعة الرياح إلى 19 كيلومترًا في الساعة.

وشهدت المدينة الساحلية، هبوب رياح خفيفة، مع تواجد المواطنين على طريق كورنيش الإسكندرية وعلى شواطئ المدينة الساحلية من أجل الاستحمام في مياه البحر والاستمتاع بالبحر وطقس الإسكندرية الأقل حدة في الموجه الحارة والرطوبة، خاصة مع فتح الكثير من الشواطئ منذ الساعات الأولي من صباح اليوم.

السياحة في الإسكندرية

واستقبلت مدينة الإسكندرية، خلال شهر أغسطس أفواجا كبيرة من المصطافين أنعشت السياحة الداخلية بعد عام من الإغلاق، فيما تشن إدارة السياحة والمصايف في الإسكندرية، حملات بالتنسيق مع مديرية الأمن من أجل منع المصطافين من السير في شوارع المدينة بملابس البحر وذلك بناء على قرار محافظ الإسكندرية لعودة الذوق العام وعدم خدش حياء أهالى المدينة أثناء التواجد على الكورنيش، فضلا عن مواصلة الحملات على الشواطئ لرصد المخالفات والتصدي لها ضمن جهود إدارة السياحة والمصايف.