هيفاء وهبي تكشف كواليس أغنيتها مع أكرم حسني وتعلن عن ألبومها الجديد

علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على نجاح الديو الغنائي لها، مع الفنان أكرم حسني، موضحة أنَّ «الفنان أكرم حسني شخصية محبوبة على المستوى الشخصي، إلى جانب كونه فنان متعدد المواهب فهو يكتب ويلحن ويمثل ويغني»، إضافة إلى التوزيع الناجح لأغنية «لو كنت كتاب أنا هبقى كتاب عن الجمال»، للملحن توما.

وأضافت أنَّ المحلن توما كان صاحب فكرة ديو أكرم حسني، مستكملة «عرض عليا الفكرة وقلتله اسمع الأغنية وأول ما سمعتها وافقت على طول، وسجلنا وصورنا، وأكتر حاجة خلت الناس تحب الديو هو عامل المفاجأة، وإننا ما أعلناش عن حاجة ومقولناش حاجة عن الكواليس، وكل ده عمل مفاجأة حلوة للناس».

هيفاء: الألبوم داعم جدا للمرأة

وأضافت هيفاء وهبي خلال حديثها الخاص لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنَّ الألبوم الجديد لها اقترب موعد إصداره، مشيرة إلى أنَّه داعم جدا للمرأة: «المرأة لها دور كبير من زمان، ولم تكن توجد جرأة دلى المرأة سابقًا للمطالبة بحقوقها، ولكن دلوقتي بقت ليها صوت مسموع، وهي تستحق ذلك، فهي الأم والزوجة والأخت والصديقة، وأكيد كلنا لينا ذكريات مع امرأة مؤثرة في حياتنا، فالألبوم ينصف المرأة ولكنه ليس ضد الرجل، والألبوم بيقول إن الحب موجود في كل مكان، مش مع شخص معين ولا مع حد معين، والحب مش لازم يكون بين شخصين».

هيفاء وهبي: بقول لكل أمرأة لا تستسلمي

وتابعت النجمة اللبنانية: «بقول لكل امرأة، لا تستسلمي أبدًا لأي تجربة مكملتش في حياتك، لأنه يمكن ربنا مخبي شيء تاني أحلى، ووقتها تشكري الظروف اللي خلت التجربة دي تعدي، علشان في أمور أهم في حياتك».