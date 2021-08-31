امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 صورة طبق الأصل من الأول

قال الدكتور رمضان محمد، مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، والتي ستبدأ يوم السبت 4 سبتمبر المقبل ستكون بنفس الآليات وستكون صورة طبق الأصل من امتحان الدور الأول، من حيث نظام الأسئلة الجديد «الاختيار من متعدد»، والذي يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين وآليات التصحيح ونفس القواعد المطبقة.

4 نماذج بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

وأضاف مدير المركز القومي للامتحانات لـ«الوطن» أنه سيكون هناك 4 نماذج امتحان مختلفة في الترتيب فقط في كل لجنة امتحانية، لكن الأسئلة نفسها واحدة وليست مختلفة كما كان يحدث في امتحان الدور الأول للثانوية العامة، مشيرًا إلى أن التصحيح سيكون إلكترونيًا من خلال الماسح الضوئي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم الفني، أن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة الذين سيؤدون امتحان الدور الثاني بها هي نفس أرقام الجلوس التي أدي بها الطلاب في الدور الأول.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والتي تبدأ يوم 4 سبتمبر وتنتهى 13 من نفس الشهر وهو كالتالي:-

- يوم السبت الموافق 4 سبتمبر المقبل امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات.

- يوم الأحد 5 سبتمبر امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعتين.

- يوم الاثنين 6 سبتمبر امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» لمدة ساعتين.

- يوم الثلاثاء 7 سبتمبر امتحان الفيزياء والتاريخ لمدة 3 ساعات.

- يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة 3 ساعات.

- يوم الخميس 9 سبتمبر امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» لمدة ساعتين.

- يوم السبت الموافق 11 سبتمبر امتحان الكيمياء والجغرافيا لمدة ثلاث ساعات.

- يوم الأحد 12 سبتمبر امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» .

- يوم الاثنين 13 سبتمبر امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا».