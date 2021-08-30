«القومي للامتحانات»: تظلمات الثانوية «فايف ستارز».. وفحصنا 2 مليون ورقة إجابة يدويا

كشف الدكتور رمضان محمد مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، تفاصيل تظلمات الثانوية العامة 2021، أنَّ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين تقدموا تظلمات وصل إلى 300 ألف طالب وطالبة على 2 مليون ورقة إجابة، مشيراً إلى أنَّ أغلبية الطلاب قاموا بتقديم تظلمات في جميع المواد.

تظلمات الثانوية العامة 2021 «فايف ستار»

وقال مدير المركز القومي للامتحانات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الوزارة قدمت خدمة «فايف ستار» لطلاب الثانوية العامة لتقديم التظلمات تسهيلاً للطلاب وأولياء الأمور، فلأول مرة يكون التظلمات مجانية بدلاً من دفع 100 جنيه في المادة، فضلاً عن كونها إلكترونية فلن يذهب الطالب إلى الإدارة التعليمية أو الكنترولات لتقديم الطلب أو الاطلاع عليه.

رصدنا تظلمات تقدم بها طلاب حاصلين على الدرجات النهائية

وأشار «رمضان»، أنَه من ضمن المفارقات رصدنا تقديم بعض الطلاب تظلمات في مواد حاصلين فيها علي الدرجات النهائية، أنَّه سيتمّ مراجعة أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب المتظلمين يدوياً، وسيتمّ إرسال الأوراق (البابل شيت) للطلاب الكترونياً سواء في المادة أو أكثر المتظلم فيها، حتي يتأكد الطالب من صحة إجابته ودرجاته، وأن كل طالب بالثانوية العامة أخذ حقه كاملاً.

وعن موعد إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة، قال مدير المركز القومي للامتحانات، أنَّ المركز بدأ فحص أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب المتظلمين أمس الأحد، مشيراً إلى أنَّه «سيتمّ إعلان النتائج فور الانتهاء من أول دفعة فمثلاً عندما ننتهي من 50 ألف ورقة إجابة سيتمّ إعلانهم».

خطوات الحصول علي نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021

وخصصت وزارة التربية والتعليم الفني، رابط إلكتروني لإعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021، بعد الانتهاء من فحص أوراق الإجابة للمتظلمين، والإطلاع عليها كالتالي:-

- الدخول على رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021.

- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب بشكل صحيح.

- إدخال البريد الموحد للطالب.

- تسجيل كلمة مرور البريد

- ثم يتمّ الضغط على تسجيل دخول.