فحص 800 مواطن في قافلة طبية بقرية «كوم إشقاو» بسوهاج

نظمت جامعة سوهاج قافلة طبية مجانية بقرية «كوم إشقاو»، مركز طما، بالتنسيق مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.

صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، وقال إن القافلة تأتى ضمن سلسلة القوافل الطبية والبيطرية بالجامعة، تنفيذاََ للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير ومساعدة القري الأكثر إحتياجاََ.

الجامعة تسخر كافة إمكانياتها البشرية والمادية إنطلاقًا من دورها المجتمعي والخدمي والتنموي

وأضاف «عبد الخالق»، في بيان اليوم، أن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها البشرية والمادية إنطلاقًا من دورها المجتمعي والخدمي والتنموي ومسئولياتها تجاه المجتمع بمختلف فئاته، مؤكداً الحرص على استمرار تنظيم العديد من القوافل الطبية والبيطرية، وإطلاق حملات التوعية المختلفة فى جميع أرجاء المحافظة بين الحين والآخر.

كشف طبي شامل وصرف العلاج بالمجان لعدد 800 مواطن

وأشار الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد الكلية، إلى أن القافلة شارك بها 45 من طلاب الكلية، إضافة إلى 25 طبيبا فى جميع التخصصات الطبية ماعدا الأسنان، حيث شملت «الجراحة العامة، الباطنة الجهاز الهضمي، الأمراض الصدرية، المسالك، الأطفال، النساء والتوليد، الرمد، الروماتيزم، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، والصحة العامة».

وأوضح الدكتور كمال الشرقاوي وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أن القافلة نجحت فى إجراء الكشف الطبي الشامل وصرف العلاج بالمجان لعدد 800 مواطن بالقرية، كما تم تحويل الحالات الحرجة التى تستدعي تدخل طبي متقدم إلى المستشفى الجامعي، وذلك لسرعة إجراء العمليات الجراحية والفحوصات المتخصصة لها.

ولفت إلى أن القافلة قامت بتوعية أهالي القرية بكيفية تجنب العدوي بفيروس كورونا، وتعريفهم بأهمية التطعيم وكيفية الحصول عليه، إلى جانب التوعية بطرق إنتقال العدوى وأكثر الفئات تأثراً من حيث درجة الإصابة والمضاعفات، مشدداََ على الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية حتى زوال الأزمة بشكل نهائي.

وأكد صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، أن القافلة الطبية تضمنت عدد من المحاضرات التثقيفية، حيث تحدث الدكتور محمد توفيق وكيل كلية الآداب لشئون البيئة وخدمة المجتمع عن الزيادة السكانية، وحاضر الدكتور محمود فراج بقسم الدراسات الإسلاميه بكلية الآداب، عن الوسطية الدينية و إزدراء الأديان والتسامح الديني .