رابط نتيجه تظلمات الثانويه العامه 2021

يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب، عبر مؤشر البحث «جوجل» على رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021، بعد غلق باب التقديم يوم الخميس الماضي، وطبقًا لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، فإنه تحدد يوم 13 سبتمبر المقبل؛ للإعلان عن نتائج التظلمات، مؤكدا أن الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويًا إذا تطلب الأمر.

وقال وزير التربية والتعليم، إن الطالب سيتسلم نتيجة الفحص إلكترونيًا، موضح فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها، وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامه 2021.. والفحص يدويا

ومن جانبه، قال الدكتور رمضان محمد مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن إجمالي عدد أوراق الإجابة التي تظلم عليها طلاب الثانوية العامة 2021، بلغ 2 مليون ورقة إجابة «بابل شيت»، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت أول أمس الأحد، في فحص أوراق الإجابة للمتظلمين يدويًا، وسيتم إرسال صورة من أوراق الإجابة «البابل شيت» للطلاب إلكترونيًا للتأكد منها، وأنه حاصل على درجاته كاملة.

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021.. الإعلان بعد الانتهاء من فحص الأوراق

وأضاف مدير المركز القومي للامتحانات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم إعلان نتائج الطلاب المتظلمين، على رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021، بعد الانتهاء من مراجعة وفحص أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب، قائلًا: «قدمنا للطلاب كل التسهيلات الخاصة لتقديم التظلمات، حيث أنه لأول مرة يقدم الطالب تظلمه وهو في المنزل».

وتابع: «وفرنا للطلاب خدمة فايف ستارز للطلاب وأولياء الأمور في التظلمات، وأنه من ضمن المفارقات في التظلمات أننا رصدنا تقديم بعض الطلاب تظلمات في مواد حاصلين فيها على الدرجات النهائية».