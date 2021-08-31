تظلمات الثانوية العامة 2021.. وزير التعليم: زيادة درجات الطلاب حال استحقاقها

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه سيتم زيادة درجات طلاب الثانوية العامة، والذين تقدموا بـ«تظلمات الثانوية العامة» حال استحقاقها، وأن كل طالب سيحصل على الدرجات التي يستحقها، مشيرا إلى أنه في حال زيادة درجات أي طالب متظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021 الخاصة به، سيتم عمل شهادة نجاح جديدة له بالدرجات الرسمية بعد الزيادة، ومخاطبة وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، حتى يتمكن الطالب من دخول الكلية التى يرغب بها.

وزير التعليم: شهادة نجاح جديدة لأي طالب متظلم في الثانوية العامة حال حصوله على درجات زيادة

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021، ستكون خلال الأيام المقبلة، وسيتم إبلاغ كل طالب بنتيجة تظلمه، منوها بأن أعمال تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة 2021، تمت إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري لتجنب الأخطاء التي كانت تحدث في الماضي أثناء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، مؤكدا أن التصحيح الإلكتروني لن يظلم أحدا.

وزير التعليم: إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 خلال الأيام المقبلة

وأوضح وزير التعليم، أن التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2021، كان مجانا، وأن أعمال فحص التظلمات ما زالت مستمرة، وسيتم إعلام كل طالب متظلم بدرجاته، منوها بأن الوزارة بدأت الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد 2021-2022، من خلال الانتهاء من الصيانات البسيطة والعاجلة في المدارس، وإعداد خطة شاملة لتعقيم وتطهير المدارس على مستوى الجمهورية، للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وزير التعليم: تظلمات الثانوية العامة 2021 كانت مجانا

وأكد شوقي، أن أعمال فحص تظلمات الثانوية العامة 2021، تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على أعمال فحص التظلمات، موضحا أن العام الدراسي الجديد، سيبدأ بدون معوقات أو مشكلات.