في إطار المحاولات التي تبذلها الدولة لتحقيق الرقمنة ومن أجل التسهيل على الطلاب والتيسير عليهم، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها رابطا إلكترونيا لتلقي تظلمات الثانوية العامة 2021 ـ 2022، على أن يختص بقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب وطالبات الثانوية العامة، متضمنا الضوابط التي تخضع لها عملية تظلمات الثانوية العامة، وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 فور ظهورها، والخط الساخن لتظلمات الثانوية العامة، وآلية وضوابط فحص تظلمات الثانوية العامة، ورسوم تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة، وذلك استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع التعليم والثانوية العامة على مدار الساعة لمساعدة الطلاب.

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 فور ظهورها

وتقدم طلاب الثانوية العامة بالعديد من التظلمات، ويمكنهم معرفة نتيجة تظلمات الثانوية العامة فور ظهورها عبر الدخول على الرابط من هنـــــــــا، وكانت التربية والتعليم، فتحت باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة، مؤكدة أن إعادة فحص أوراق الإجابات الخاصة بطلاب الثانوية العامة، تتم بشكل مجانًا استثنائي هذا العام، وذلك تيسيرا على طلاب الثانوية العامة.

موعد ظهور نتيجة تظلمات الثانوية العامة

من ناحيته وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور طارق شوقي أن عملية إرسال نتائج فحص تظلمات الثانوية العامة تستمر حتى يوم الاثنين، الموافق 13 سبتمبر المقبل.

ضوابط فحص تظلمات الثانوية العامة

وفي تصريحات سابقة لجريدة «الوطن»، أوضح «شوقي» أن عملية فحص تظلمات الثانوية العامة، تشمل تأكد الوزارة من ورقة الامتحان إذا كانت تخص الطالب، ويتم تسلم نتيجة فحص التظلم بها الدرجات التي حصل عليها الطالب ونسخة إلكترونية من الإجابة.

وجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم حددت رقم الخط الساخن لتظلمات الثانوية العامة 2021، على رقم 19368، وذلك لتلقي كل استفسار يخص عملية التظلمات يمكن أن يسعى الطلاب لمعرفته.