أجندة منتدى مصر للتعاون الدولي: ورش عمل ومبادرات بمشاركة مؤسسات دولية ووزراء عرب

أعلنت وزارة التعاون الدولي، أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، الذي سيُعقد يومي 8 و9 سبتمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيشهد إطلاق مبادرات نوعية دولية وإقليمية، بهدف الدفع بآليات التعاون الإقليمي لتعزيز العمل المشترك، ونقل الخبرات المصرية في التمويل الإنمائي، وكذلك تبادل الخبرات والمعارف والرؤى حول الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.

عرض تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في بيان، أن المنتدى سيشهد انعقاد عدد من ورش العمل، حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وعرض تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأيضا دور المرأة ودعم رائدات الأعمال في مصر، والأمن الغذائي والتشغيل في إفريقيا في عصر الرقمنة، والابتكار وريادة الأعمال ودور الشباب في إفريقيا والشرق الأوسط، وتعزيز التعاون الثلاثي مع إفريقيا.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه خلال فعاليات هذه الورش سيجري إطلاق مبادرات نوعية وتقارير دولية لتعزيز التعاون المتعدد الأطراف ودعم العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة، بالاشتراك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيرهم من كبرى المؤسسات الدولية المشاركة.

مشاركة كبيرة من المؤسسات المالية الدولية

ومن المقرر أن يشارك في ورش العمل خلال فعاليات المنتدى، مسؤولون رفيعو المستوى، وممثلو مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، ومسؤولو القطاع الخاص والمجتمع المدني، من بينهم الأمين عثمان ماي وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية الكاميرونية، وزينب شمسنا أحمد وزيرة المالية والموازنة والتخطيط القومي النيجيرية، والسفير ألبرت شينجيرو وزير الخارجية البوروندي، والدكتور سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبي، وستيف لوتس نائب الرئيس لشؤون منطقة الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية، وجيمي ماكلود زميل السياسات التجارية بالمركز الإفريقي للسياسات التجارية التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، وهاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

ويشارك عدد من المؤسسات المالية الدولية من بينها، بنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة البنك الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والبنك المركزي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة «آي فينانس» للاستثمارات الرقمية، وبنك مصر، وغيرها من الأطراف ذات الصلة.

ويختتم «منتدى مصر للتعاون الدولي ICF 2021»، أعماله بإصدار بيان ختامي وتوصيات من كافة المشاركين من الدول والمنظمات الدولية والأمم المتحدة، حول أهمية التمويل الإنمائي والتعاون متعدد الأطراف لدعم الجهود التي تقوم بها الدول لتحقيق التنمية في العالم لاسيما منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما سيجري الترويج لتوصيات المؤتمر في المنصات والمحافل الدولية، ليكون إضافة قوية للجهد العالمي الهادف لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأممية 2030.