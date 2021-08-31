إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية الساحلي

أصيب، 12 مواطنا، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام الوحدة المحلية لقرية جلال على طريق «مرسى مطروح - الإسكندرية»، الساحلي الدولي في إتجاه مطروح، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت جميع المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

تفاصيل حادث انقلاب سيارة بطريق مرسى مطروح - الإسكندرية

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي، 12 مصابا هم «أمينة جمال محمد، 37 سنة، مصابة بكدمة أسفل الظهر، ويوسف محمد إبراهيم 16 سنة، وعمر محمد إبراهيم، مصاب بكدمات بالجسم وجرح قطعى بفروة الرأس، وشهد محمد جمال 16 سنة، مصابة بكدمه بالذراع والقدم اليمنى، ومحمد إبراهيم سيف، 41 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وسفيان محمد إبراهيم، 8 أشهر، لا توجد إصابات ظاهرية، وجمال محمود جمال، 6 أشهر مصاب بكدمة في الرأس، وهاجر ابراهيم سيف، 18 سنة، مصابة بكدمة بالظهر».

كما استقبل المستشفى «إسلام حمادة محمد السيد، 15 سنة، مصاب بكدمات بالجسم، وأحمد أسامة أحمد السيد، 15 سنة، مصاب بكدمة في الرأس، ورحمة محمد إبراهيم، 14 سنة، مصابة بكدمة بالذراع والقدم اليمنى، وصباح السيد الصاوي، 55 سنة، مصابة بكدمة في الذراع الأيمن»، وجميعهم يقيمون بمحافظة الشرقية، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

استكمال الفحوصات الطبية لمصابي حادث طريق مرسى مطروح

ويستكمل الفريق الطبي الإنتشار السريع في قسم الطوارىء بمستشفى الضبعة المركزي لإجراء الفحوصات الطبية لجميع المصابين الـ12 فيما انتقلت مباحث قسم شرطة الضبعة لفحص الحادث والتعرف على ملابسات وأسباب وقوعه ورفع تقرير للنيابة العامة التي تولت التحقيق.