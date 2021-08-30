«الداخلية» تسير قوافل لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إيفاد «المراكز التكنولوجية المتنقلة» المجهزة فنيا ولوجيستيا، لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي للمواطنين من قاطني المناطق ذات الكثافات السكانية بنطاق محافظات «القاهرة – الجيزة – الفيوم – بنى سويف – سوهاج – المنيا – قنا – مطروح».

وأسفرت جهود تلك القوافل على مدار أسبوع عن استخراج 12775 بطاقة رقم قومي، و20389 مصدرا مميكنا.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مراعاة البعد الاجتماعى والإنساني للمواطنين، واتخاذ الإجراءات كافة للتيسير عليهم ومساعدتهم في استخراج أوراقهم الثبوتية.

إيفاد قوافل إضافية لمحافظة مطروح

وأوضحت الوزارة أنه في ضوء مواصلة توجيه تلك القوافل، ونظرا لما تشهده من إقبال من المواطنين، تقرر تعزيز محافظة مطروح بإيفاد قوافل إضافية «مراكز تكنولوجية متنقلة» إضافية، بمنطقتي «العلمين الجديدة – مدينة مارينا»، بالإضافة إلى القافلة المتواجدة حاليا بمدينة مرسى مطروح، مشيرا إلى أن ذلك لاقى قبولا واستحسانا من المواطنين، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

كما جرى إيفاد مأموريات لـ8 حالات إنسانية، بـ«محال الإقامة - المستشفيات»، لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، ونفذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ129 سيدة

وأوفدت مأموريات خارجية أيضا لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ129 سيدة، بدائرة مركز شرطة «زفتى بمحافظة الغربية، والباجور بمحافظة المنوفية، ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ»، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.

وبجانب ذلك، أوفد قطاع الأحوال المدنية مأموريات خارجية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بعدد من الجهات والمواطنين المترددين على بعض الأندية الرياضية.

كما يواصل قسم حقوق الإنسان بالقطاع اهتمامه بتوجيه واستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات «كبار السن وذوى الهمم»، في مقر ديوان القطاع لتقديم خدمات القطاع لهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.