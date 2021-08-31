نسمة عبدالعزيز: بحب الموسيقى الشعبي وعزفت «كركشندي دبح كبشه» لـ«عدوية»

أشادت الفنانة نسمة عبد العزيز، عازفة الماريمبا، بحفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والذى اختتمت فعالياته أمس، قائلة: «المهرجان صاحب فضل كبير عليا فى اكتشاف موهبتى في العزف، وبخاصة وأن مشاركتى في الفعاليات بدأت منذ دراستى بمعهد الموسيقى».

نسمة عبدالعزيز عن مهرجان القلعة للموسيقى: أنتظره سنويًا

وكان مهرجان القلعة للموسيقي والغناء اختتم فعاليات دورته الـ29، أمس، بحفلتين، أحدهما ليلة غنائية موسيقية لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، وحفلًا غنائيًا للنجم الكبير مدحت صالح.

وأضافت الفنانة نسمة عبد العزيز، عازفة الماريمبا، في تصريحات لـ«الوطن»، إنها تنتظر المشاركة في حفلات مهرجان القلعة سنويًا، للدرجة التي جعلتها تشعر بالحزن العام الماضي بسبب عدم إقامة المهرجان خوفًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

تعزف لأول مرة أغنية شعبية لـ«عدوية»

وأشارت إلى أنها دائمًا تعمل على اختيار مقطوعات موسيقية مختلفة لعزفها بالمهرجان لإسعاد الجمهور وضمان التنوع الموسيقي الجاذب، بدليل عزفها موسيقى أغنية «كركشندي دبح كبشه» لنجم الأغنية الشعبية، أحمد عدوية لأول مرة بالرغم من دراستها للموسيقى الغربية: «الموسيقى الشعبية مليئة بالمتعة عشان كده بكون مبسوطة وأنا بعزفها والناس بتتفاعل معايا، وقتها بحس إننا قريبين جدًا من بعض».

وتابعت: «والله مبسوطة جدًا بالمشاركة في مهرجان القلعة هذا العام بعد عام من الغياب بسبب كورونا، وسعادتي الكبيرة إن حفلتي كانت مع فنان بحجم مدحت صالح الذي أحبه وأحترمه جدًا ووجودي معه في حفلة واحدة شرف لي، وكمان كنت فرحانة لما قعدت وسط الجمهور استمع لكل أغنياته».

واختتمت نسمة عبدالعزيز بتوجيه الشكر لأسرتها وزوجها لدعمهم الدائم لها ومساندتها باستمرار وتشجيعها بما يعطيها حافزًا لتقديم أفضل ما لديها دوماً، موضحة أن حفلها القادم سيكون على مسرح سيد درويش بالإسكندرية يوم 3 سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى حفلًا أخر بدار الأوبرا المصرية يوم 10 من الشهر نفسه.