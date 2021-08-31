مخدرات وأسلحة.. الداخلية تطارد المجرمين و«تجار الكيف»

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين غن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت تلك الحملات، خلال24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 160 قطعة سلاح ناري، بحوزة 141 متهمًا.

في مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ 82547 حكمًا قضائيًا متنوعًا بإجمالي 6145 محكومًا عليه، على النحو التالي:

356 حكم جناية.

25268 حكم حبس جزئى.

4817 حكم حبس مستأنف.

40675 حكم غرامة.

11431 مخالفة.

في مجال قضايا المخدرات

تم ضبط 241 قضية، بإجمالي 256 متهمًا، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت 45,087 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,639 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 4,018 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,545 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 1,337كيلو جرام.

كمية من مخدر شابو وزنت 570 جراما.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 530 جراما.

كمية من مخدرالأفيون وزنت 25 جراما.

كمية من مخدر الفودو وزنت 12 جراما.

كمية من مخدر الآيس وزنت 10 جرامات.

4043 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 64 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 24 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 336 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 25546 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 66 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.