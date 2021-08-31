ضبط متهم بالاتجار في المخدرات وبحوزته «هيدرو» و«شابو» وسلاح ناري

أكدت معلومات أجهزة وزارة الداخلية وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، أنّ عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير، مارس نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهم وبحوزته فرد وطلقات وهيدرو

وبتقنين الإجراءات بحسب بيان وزارة الداخلية، جرى استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته (فرد محلي، عدد من الطلقات، كمية من مخدر الهيدرو، كمية من مخدر الشابو، مبلغ مالي، وهاتف محمول).

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واتخذت الإجرءات القانونية اللازمة.