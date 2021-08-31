طريقة تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2021

بعد ساعات قليلة من إغلاق المرحلة الأولى لتسجيل رغبات الثانوية العامة 2021، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين الموافق 30 أغسطس الجاري فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، والمقرر أن يستمر فى تسجيل رغبات الطلاب حتى يوم السبت الموافق 4 سبتمبر المقبل.

ومنذ أن تم فتح تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية، وحتى صباح اليوم الثلاثاء، سجل 35 ألف طالب رغباتهم عبر موقع التنسيق، حيث ترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، طريقة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2021 في المرحلة الثانية عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك بنحو:

طريقة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية

- يقوم الطالب الراغب في تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

- ثم يقوم الطالب باختيار الأيقونة الخاصة بخدمات تنسيق الثانوية العامة، والمدون عليها العبارة التالية «الان نتائج المرحلة الأولى- التسجيل مفتوح للمرحلة الثانية».

- وبمجرد الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة، تظهر أمام الطالب الصفحة الخاصة بتسجيل الرغبات، ليقوم بالضغط على «إضغط هنا لتسجيل الرغبات».

- ثم بعد ذلك يقوم الطالب باختيار مدارس الثانوية العامة.

- ويقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص به، والرقم السري الموجود على استتمارة النجاح التي تسلمها الطالب من المدرسة.

- ثم تظهر بعد ذلك بيانات الطالب أمامه، والصفحة الخاصة باختيار الرغبات الخاصة به.

- وبعد أن ينتهي الطالب من تسجيل الرغبات المتاحة له والتي يرغب بها وفق الترتيب المناسب له، يقوم بالضغط على التالي لتظهر أمامه قائمة الرغبات التي قام باختيارها لمراجعتها والتأكد منها.

- ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على تسجيل، حتى يتم تيجسل الرغبات التي قام باختيارها على موقع التنسيق.

- وفي حالة إذا رغب الطالب في طباعة استمارة الرغبات الخاصة به، يمكن أن يقوم بالضغط على «طباعة»، حتى يتم طباعة تلك الاستمارة.