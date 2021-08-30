فتح باب التسجيل لتنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية بحد أدنى 254.5 للشعب العلمية «علمي رياضة وعلمي علوم» و238 للشعبة الأدبية، مشددة على جميع الطلاب كتابة جميع البيانات بدقة، حيث يستمر تنسيق المرحلة الثانية حتى السبت المقبل، وجرى التنسيق مع الجامعات الحكومية بشأن استعدادات التنسيق.

تنسيق المرحلة الثانية 2021

وأضافت وزارة التعليم العالي، أنّ هناك أماكن شاغرة لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم في عدد من الكليات للمرحلة الثانية، مثل كليات الطب البيطري والعلوم والتمريض والإعلام والألسن والاقتصاد والعلوم السياسية والكليات النظرية، وهناك عدد من الكليات متاحة لطلاب المرحلة الثانية شعبة علمي رياضة مثل كليات الهندسة والذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنّ تنسيق المرحلة الثانية يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وجميع معامل التنسيق بالجامعات أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب، لافتا إلى أنّ الوزارة حريصة على متابعة مستجدات التنسيق مع جميع الجامعات.

تنسيق المرحلة الثانية 2021: 62.7% للعلمي و58.05 للأدبي

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات له، أنّ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 62.7% لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، و58.05% لأقل من 269.5 درجة لطلاب الشعبة الأدبية، وعدد طلاب الشعبة الأدبية 56404 طلاب وطالبات في تنسيق المرحلة الثانية، و186618 طالبا وطالبة في شعبة علمي رياضة وعلمي علوم، وإجمالي طلاب المرحلة الثانية 243022 طالبا وطالبة.

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2021

- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار مصدر شهادة الثانوية العامة 2021.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- كتابة الرقم التأكيدي.

- الضغط على زر «الخطوة التالية».

- تسجيل الرغبات في 75 رغبة.

- يمكن للطالب تعديل الرغبات قبل غلق باب التنسيق.