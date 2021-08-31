في أول أيام تطبيق قرار حظر التوكتوك بالإسكندرية.. التحفظ على 11 مركبة

في أول أيام تطبيق قرار محافظ الإسكندرية، بمنع سير مركبات التوك توك، بكورنيش المدينة والمحاور الرئيسية، قادت المهندسه جيهان مسعود رئيس حى المنتزة أول حمله مكبره بنطاق الحي، في محاولة لفرض الانضباط وفتح الطريق أمام المارة والسيارات، أسفرت عن التحفظ على 11 توك توك لمخالفه قرار المحافظ .

محافظ الإسكندرية: تغليظ عقوبة سير مركبات التوكتوك والتريسيكل بالمحاور الرئيسية والكورنيش

واتحذ حى المنتزه كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقوبة المغلظة وهي غرامة فورية 10 آلاف جنيه غير قابلة للتخفيض نهائياً للتكاتك المضبوطة.

وكان محافظ الإسكندرية، حذر بأنه إعتباراً من اليوم الثلاثاء يمنع تماماً تواجد مركبات التوك توك والتريسيكل بالمحاور الرئيسية والكورنيش، وكلف رؤساء الأحياء والمرور وجميع الجهات المعنية بمصادرة المركبات المخالفة فوراً وتوقيع الغرامة المقررة وإتخاذ الإجراءات الرادعة ومحاسبة المقصرين.

فيما كثفت مديرية أمن الإسكندرية ورؤساء الأحياء تواجدها بكورنيش الإسكندرية ومحور المحمودية، وضبطت عشرات المركبات مع الساعات الأولى من تطبيق القرار الذي لاقى إشادة واستحساناً كبيراً من قبل المواطنين في الشارع السكندري، بعد معاناة دامت لسنوات من أزمات سائقي التوك توك ناهيك عن الجرائم المرتكبة بواسطة تلك المركبة الصغيرة.

أزمة «التوك توك» في شوارع الإسكندرية

أزمة التوك توك في الإسكندرية، هى واحدة من الأزمات التي تصاعدت خلال الآونة الأخيرة بسبب كثرة المشاكل مع انعدام أي انضباط في الشارع السكندري، بعدما كثرت الصور الخاصة بسير التوك توك في الشوارع الرئيسية وكورنيش الإسكندرية ومحور المحمودية.