«خليك هيلثي».. أغذية ينصح بتناولها قبل تلقي لقاح كورونا

أكّدت الدكتورة أسماء طه، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، ضرورة الحفاظ على التغذية السليمة طوال الوقت، مع الحفاظ على نمط حياة صحي وممارسة الرياضة وشرب المياه، موضحة «أنه في الأوقات العصيبة مثل فترة فيروس كورونا المستجد يجب الاهتمام بشكل أكبر بذلك السلوك، مع التركيز على بعض الأطعمة والمشروبات، واتباع نمط حياة صحي»، مضيفة «المناعة مرتبطة بشكل كبير بالتغذية السليمة، فكلما كانت التغذية سليمة كلما كانت مقاومة الجسم للأورام أفضل ونادرا ما يصاب الإنسان بإعياء شديد».

العادات الغذائية الخاطئة زادت الفترات الأخيرة

وأضافت استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين على شاشة «DMC»، أنَّ العادات الغذائية الخاطئة زادت خلال الفترات الأخيرة مع انتشار الوجبات السريعة والمشروبات الغازية وخاصة بين أطفال المدارس، مؤكدة أهمية الوجبات الغذائية المدرسة للأطفال، موضحة أن هناك توجه من الدولة بالاهتمام بها: «ضروي يتناولها الطفل لأنَّه تمّ تحضيرها بحسابات دقيقة للتخلص من الأمراض وبخاصة التقزم والأنيميا».

السكر يقلل المناعة ويسبب أمراض

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية، أنَّ شرب المياه لا يعني المياه الغازية، محذرة من زيادة السكر في المشروبات لأنه يقلل المناعة ويسبب العديد من الأمراض، مبينة أنَّ الملعقة الواحدة من السكر يستمر تأثيرها بالجسم نحو 6 ساعات وتضعف المناعة بنسبة 50%، مؤكّدة أنَّ اللحوم المصنعة والوجبات الجاهزة لكل منها أضرارها.

التركيز على الفاكهة الطبيعية والأغذية

ونصحت أسماء طه، المقبلين على تلقي لقاح كورونا بالتركيز على الفاكهة الطبيعية والأغذية التي تحتوي على نسبة مياه، وفيتامين «أ» و«ج» و«ه»، مؤكّدة أهمية طبق «السلطة وأن يكون ملونًا»، لافتة إلى أهمية تناول الحبوب والمكسرات الغنية بالفيتامينات، مع تناول الفيتامينات الطبيعية الصحية والبعد عن المكملات الغذائية الكيماوية التي تضر الجسم إذا زادت عن حدها.

مكونات المشروب الذهبي

وشددت على ما أسمته بالمشروب الذهبي، وهو عبارة عن كوب لبن مضاف إليه معلقة من الكركم ومعلقة من عسل النحل، حيث يعمل على زيادة المناعة بشكل كبير، حال تناوله يوميًا.