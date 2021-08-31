الأعراض الخطيرة بعد لقاح كورونا.. بينها فقدان القدرة على الكلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه بعد تلقي المواطن للقاح كورونا من الوارد ظهور بعض الأعراض عليه، وهي تختلف من شخص لآخر، حيث حددت الوزارة أن الأعراض ممكن أن تكون أعراض خفيفة وأخرى قوية وذلك طبقا لطبيعة جسم كل شخص، مشيرة إلى أن هناك أعراضا عامة وخفيفة مثل الصداع والشعور بالتعب، وهذا على حسب الجهاز المناعي من شخص لآخر ولا تستمر هذه الأعراض إلا ليوم أو اثنين فقط.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، أن هناك أعراضا خطيرة ممكن تظهر على المواطن بعد تلقي اللقاح ولهذا يجب عليه استشارة الطبيب بشكل فوري وسريع، مشيرا إلى أن هذه الأعراض لا تظهر إلا في الجرعة الأولى بعد تلقي اللقاح ونادرا ما تظهر أعراض بعد الجرعة الثانية.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يجب المتابعة مع الطبيب المختص أو التوجه إلى أقرب مستشفى في حالة تعرض الشخص لأعراض خطيرة، موضحا أن الوزارة تتابع بشكل دائم مع المواطنين وتناشد بالاتصال دائمًا بالطبيب أو المرفق الصحي قبل التوجّه إليه، مناشدا الأشخاص الذين يعانون أعراضًا طفيفة معالجة أعراضهم في المنزل حتى لو كانوا يتمتعون بصحة جيدة، كما أنه يستغرق ظهور الأعراض في المتوسط 5-6 أيام منذ إصابة الشخص بالفيروس، ولكن قد يستغرق ظهور الأعراض حتى 14 يومًا، ويرصد التقرير التالي الأعراض بعد تلقي لقاح كورونا :

الأعراض الأكثر شيوعًا:

- حمّى

- سعال جاف

- إرهاق

الأعراض الأقل شيوعًا:

آلام وأوجاع التهاب الحلق

إسهال

التهاب الملتحمة

صداع فقدان حاسة التذوق أو الشم

طفح جلدي، أو تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين

الأعراض الخطيرة:

صعوبة أو ضيق في التنفس

ألم أو ضغط في الصدر

فقدان القدرة على الكلام أو الحركة، ويجب التماس العناية الطبية الفورية إذا كنت تعاني أعراضًا خطيرة.