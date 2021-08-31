ندوات توعوية بأهمية لقاح كورونا في أسوان  

واصلت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد علي مدير الإدارة، عقد ندوات تثقيفية ميدانية تستهدف التوعية بأهمية لقاح كورونا وتشجع على التسجيل للحصول على اللقاح للحد من انتشار الفيروس.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ورفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور ايهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان .

أعمال الفرق الطبية الثابتة والمتحركة

وفي سياق متصل تواصل الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد ٩ بمحافظة أسوان أعمالها لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان.

العمل مستمر في اللقاحات

وأكد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة في العمل بكامل طاقتها خلال أيام الأسبوع ، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين ، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

فيما نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، مؤتمرا جماهيريا للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمدينة السباعية التابع لمركز إدفو شمال محافظةأسوان، بحضور الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور محمد شعبان، المنسق العام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، تنفيذا لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، وإشراف الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة لشؤن الرقابة والمتابعة.